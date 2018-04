Unkonventionelle Lösungen für außergewöhnliche Probleme bei der Bildbearbeitung in Photoshop CS4 verspricht der Experte Michel Mayerle in seinen 9 Stunden

Unkonventionelle Lösungen für außergewöhnliche Probleme bei der Bildbearbeitung in Photoshop CS4 verspricht der Experte Michel Mayerle in seinen 9 Stunden Video-Training auf DVD. Dazu gehören z. B. LAB-Farbkorrekturen, Spezialeffekte, knifflige Freisteller, Automation oder spezielle Schärfungstechniken. Darüber hinaus geht es um die wichtigsten Filter, Pinselwerkzeuge sowie die Erstellung von 3D-Objekten. Zu den Inhalten gehören Navigieren und Einrichten, Kurzbefehle für Fortgeschrittene, Tipps und Tricks rund um das Farbmanagement, Automation, Farbkorrekturen für Fortgeschrittene, Unscharf maskieren für Profis,Freistellen und Maskieren sowie Spezialeffekte. Als Extra gibt es Tutorials für iPod, iPhone & Co. Video-Training: Photoshop CS4 Dirty Tricks, ISBN: 978-3-8273-6223-0, 9 Stunden Training auf DVD mit Bonusmagazin, € 59,95 [D] Demo: www.video2brain.com/de/products-409.htm Link zum Video: www.awl.de/9783827362230.html