Das neue Kamerarückteil P40+ von Phase One mit 43,9 x 32,9 mm großem CCD-Sensor kann Fotos entweder mit voller 40 Megapixel-Auflösung oder aber mit 10 Megapixel und vierfach erhöhter Empfindlichkeit bis maximal ISO 3200 und der für Mittelformat schnellen Bildrate von 1,8 B/s aufnehmen.Möglich macht das die schon vom P65+ bekannte "Sensor+"-Technologie, bei der vier Pixel zu einem Super-Pixel mit entsprechend erhöhter Empfindlichkeit zusammengefasst werden. Das spezielle Auslesemuster und um 45° verdrehte Grün-Pixel sollen dabei für eine bessere Bildqualität als bei der traditionellen Pixelbündelung sorgen, der Dynamikumfang in beiden Modi 12,5 EV betragen.Phase One P 40+ kann verwendet werden an den Kameras Phase One 645 AF, Mamiya 645AFDII/ AFDIII und Mamiya RZ67 PRO IID über Adapter, an Hasselblad H1 und H2, Hasselblad 555ELD, 553ELX, 503CW und 501CM sowie Contax 645 als auch an Architektur- und Fachkameras von Alpa, Arca Swiss, Cambo, Horseman, Linhof, Plaubel, Sinar und Toyo u.a. Das ab sofort lieferbare Rückteil kostet 17.850 Euro, das 40+-Kamerasystem mit dem auf der Mamiya 645 AFD basierenden Phase One 645 AF-Body rund 20.000 Euro.

