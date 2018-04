Phase One stellt mit 645DF eine verbesserte Version seiner digitalen Mittelformat-Kamera vor. Die in Kooperation mit Mamiya Digital Imaging entwickelte Kamera

Phase One stellt mit 645DF eine verbesserte Version seiner digitalen Mittelformat-Kamera vor. Die in Kooperation mit Mamiya Digital Imaging entwickelte Kamera setzt mit 1/1600 einen neuen Standard für schnelle Blitzsynchronzeiten.

Die 645DF ist laut Phase One die einzige 645 Mittelformat Kamera, die sowohl mit Schlitz-, als auch mit Zentralverschluss arbeitet. Im Vergleich zum Vorgängermodell wurde die Auslöseverzögerung verkürzt und der Autofokus beschleunigt. Die 645DF bietet neben weiteren Detailverbesserungen als erste Mittelformatkamera auf Knopfdruck abrufbare individuell gespeicherte Funktionseinstellungen.

Gleichzeitig kündigt Phase One die Verfügbarkeit von drei neuen 55mm-, 80mm- und 110mm-Objektiven mit Zentralverschluss an, die in neuer Zusammenarbeit mit Schneider-Kreuznach entstanden. Alle drei Objektive weisen die Lichtstärke 2,8 auf.

Anzeige

Die 645DF ist mit Digitalrückteilen kompatibel, die den Phase One / Mamiya AFD Anschluss unterstützen, inklusive Phase One, Leaf, Mamiya und anderen. Die Kamera soll noch im 4. Quartal 2009 für 5.100 Euro erhältlich sein, ebenso die neuen Zentralverschluss-Objektive zu Preisen ab 2.130 Euro. Die Produkte können ab sofort bei den Phase One- und Leaf-Händlern bestellt werdenwww.phaseone.com/partners www.leaf-photography.com/dealers.asp