Als Nachfolger des SMC-DFA 2,8/100mm Makro-Objektivs kündigt Pentax für das 1. Quartal 2010 mit dem neuen SMC-DFA 2,8/100mm Macro WR die staub- und spritzwassergeschützte Version dieses klassischen Objektivs für Nahaufnahmen an. Mit dem abgedichteten, aus extra leichtem Aluminium bestehenden Gehäuse und der Pentax-"Super Protect"-Frontlinsenvergütung eignet sich das WR für den Einsatz auch unter widrigen Umgebungsbedingungen. Das Macro WR ist sowohl für das digitale als auch das analoge Pentax Spiegelreflexkameras geeignet. Beim Einsatz an Digital-SLRs mit APS-C-Sensor entspricht die Bildwirkung 153 mm. Bei analogen Kameras ist das Objektiv nur an Modellen mit Blendensteuerung an der Kamera verwendbar, da es keinen eigenen Blendenring mehr hat.

Die optische Rechnung ist unverändert geblieben und besteht aus 9 Linsen in 8 Gruppen. 8 Blendenlamellen sorgen für ein besonders feines Bokeh. Das Pentax "Quick Shift Focus System" erlaubt die manuelle Fokussierung auch im AF-Betrieb. Der Verkaufspreis steht noch nicht fest.

www.pentax.de