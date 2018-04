Pentax erweitert sein Zubehörprogramm um Fototaschen, mit denen man die wachsende Zahl von SLR-Besitzerinnen ansprechen will. Die in Zusammenarbeit mit

Pentax erweitert sein Zubehörprogramm um Fototaschen, mit denen man die wachsende Zahl von SLR-Besitzerinnen ansprechen will. Die in Zusammenarbeit mit Jill-e Design entworfene Reißverschluss-Tasche aus strapazierfähigem Nylon mit stabiler Polsterung, Henkelgriffen und Leder-Aufsatztaschen bietet in ihren Innenfächern Platz für eine Kamera und mehrere Objektive. Die Jill-e Fototasche soll im Fotofachhandel 130 Euro kosten. Ein eleganter Fotorucksack aus schwarzem Leder mit verstellbaren Trageriemen soll unterwegs den Frauen die Hände zum Fotografieren freihalten. Für den schnellen Zugriff sind sowohl die große Haupttasche als auch die Aufsatztasche mit silbernen 2-Wege-Reißverschlüssen versehen. Der Rucksack nicht nur für's Fotografieren ist ab sofort für 100 Euro erhältlich.

