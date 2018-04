Volle Reparaturkosten-Erstattung inklusive Arbeitslohn, Ersatzteilen und Versandkosten bei Defekten an Pentax-Geräten durch Elektronikschäden, Wasser,

Volle Reparaturkosten-Erstattung inklusive Arbeitslohn, Ersatzteilen und Versandkosten bei Defekten an Pentax-Geräten durch Elektronikschäden, Wasser, Feuchtigkeit, unsachgemäße Handhabung, Verschleiß, Fall und Sturz sowie Akku-Defekten gewährt die Pentax-Wertgarantie-Versicherung. Sie ist 6 Monate beitragsfrei und kostet danach 5 Euro monatlich bis zum 2. Jahr. Im 2. Jahr passt sich der Monatsbeitrag um 3 Euro an. Zusätzlich bis zu 300 Euro Kostenbeteiligung bei Diebstahl des Gerätes können gesondert vereinbart werden. Für den Fall dass eine Reparatur nicht mehr sinnvoll erscheint, beteiligt sich Pentax alternativ zur Reparatur mit 150 Euro am Kauf eines neuen Gerätes. Diese Neukaufbeteiligung steigt nach dem 2. Vertragsjahr jährlich um 25 Euro bei Schadenfreiheit. Infos unter 05 11 / 30 32-123 oder Komplettschutz@pentax.de www.pentax.de/de/Wertgarantie.php