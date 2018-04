Günstiges Internet-Radio bei Pearl

Pearl-Schnäppchen: Internet-Radio mit WLAN im HiFi-Design

Der Multimedia-Versender Pearl informierte am Dienstag über einen Internet-Tuner mit der Typenbezeichnung "VR-Radio Internetradio Tuner im Hifi-Design", welcher sich, wie der Name bereits erahnen lässt, aufgrund seiner Bauweise mühelos in ein vorhandenes HiFi-System integrieren lässt.

© Archiv VR-Radio Internetradio Tuner im Hifi-Design von Pearl

Die Verbindung zum Internet stellt Pearls Internet-Tuner wahlweise über einen LAN-Port oder via WLAN nach den Standards 802.11 b oder g her. Die Datenübertragung kann auf Wunsch mit WEP, WPA oder WPA2 verschlüsselt werden. Neben den rund 13.000 im Internet vorhandenen Radiostationen streamt das Gerät auch MP3-oder WMA-Dateien aus dem heimischen Netzwerk. Über einen USB-Stick oder einer USB-Festplatte spielt der Tuner die Dateiformate MP3, WMA, MP2, AAC, WAV und Real Audio ab. Bedienen lässt sich der "VR-Radio Internetradio Tuner im Hifi-Design" entweder über Fernbedienung oder am Gerät selbst. Dort stehen dann für die 13.000 Radiosender insgesamt 10 Festsender-Speicher zur Verfügung. An die Anlange kann der Tuner entweder über Stereo-Chinch oder per S/P-DIF angeschlossen werden. Anstatt der unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers von 170 Euro bietet Pearl den "VR-Radio Internetradio Tuner im Hifi-Design" nun für rund 90 Euro an. Auffindbar ist er unter dem Produkt-Code PX-8568 unter pearl.de. Anzeige