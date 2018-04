Parrot Zikmu: Kabellose Standboxen mit iPod/iPhone-Dockingstation

75 Zentimeter hohe Lautsprecher von dem Design-Gerätehersteller Parrot versprechen eine klangkräftige Musikwiedergabe für Apples iPod, iPhone oder jeglichen anderen Geräten, die Musik via WLAN oder Bluetooth versenden können.

Der französische Produkt-Designer Philippe-Patrick Starck (* 18. Januar 1949 in Paris) entwarf schon so ziemlich alles: von spektakuläre Inneneinrichtungen über Fliegenklatschen und Zahnbürsten war schon alles dabei. Für das Unternehmen Parrot gestaltete er nun das Lautsprecher-Pärchen Zikmu. Farblich in tiefschwarz gehalten verfügen die Boxen über extraflache Membranen, die ihren Sound in einem 360-Grad-Radius abstrahlen sollen. Ein im Boxen-Fuß beherbergter Bass-Lautsprecher sorgt demnach für das nötige Kribbeln im Bauch. Die Musikleistung des Lautsprecher-Paares beziffert Parrot mit 100 Watt.

Die Möglichkeiten der Musikeinspeisung scheinen äußerst umfangreich. Den direktesten Weg nehmen Apples iPods oder das iPhone, für die eine extrige Andock-Möglichkeit an der Oberseite der Lautsprecher vorgesehen ist. Über WLAN lässt sich zum Beispiel Musik direkt vom PC oder Notebook streamen. Und mittels Bluetooth kann der Anwender auch Musikstücke von seinem Handy aus abspielen oder auch über entsprechend ausgestattete MP3-Player. Und wenn selbst all das nicht zur Verfügung steht, hilft als Notlösung immer noch ein analoger Audio-Eingang weiter, über den sich dann praktisch alles anschließen lässt, was Musik abspielt. Eine so genannte "Home Theatre-Funktionalität" soll den Lautsprechern zudem einen Heimkino-Sound entlocken.

Das Lautsprecher-Pärchen Zikmu von Parrot erscheint ab sofort mit einer unverbindlichen Preisvorgabe von 1.300 Euro im Fachhandel.