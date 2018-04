Parrot Minikit Slim: Portables Bluetooth-Freisprechsystem

Erst kürzlich stellte Parrot, Spezialist für drahtlose Design-Geräte, eine stationäre Freisprech-Anlage (Parrot RKi8400, magnus.de berichtete) vor. Am Dienstag schob Parrot nun eine mobile und deutlich günstigere Variante nach.

Als Zielgruppe visiert Parrot mit dem mobilen Freisprechsystem Minikit Slim die so genannten Vieltelefonierer an, die neben ihrem zu stillenden Gesprächsbedarf auch Wert legen auf Style und Design. Das Minikit Slim verbindet sich über Bluetooth mit einem entsprechenden Handy. Danach lässt die das mobile System an die Sonnenblende klemmen, damit der Fahrer die Hände frei für das Lenkrad hat. Parrot verspricht eine einfache Bedienung und hohe Sprachqualität. Auch Telefonbucheinträge lassen sich laut Hersteller unabhängig vom Sprecher verbal auswählen. Eine Sprachausgabe des Freisprechsystems selbst soll wiederum bei der Navigation durch die Kontakte helfen. Als Akkulaufzeit gibt Parrot bis zu 15 Stunden Gesprächszeit an.

Den Mobilitätsfaktor des in Schwarz gehaltenen Systems unterstreicht Parrot mit einem Gewicht von 83 Gramm und einer Dicke von 12 Millimeter. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 79 Euro. Das Gerät ist ab sofort im Fachhandel verfügbar.