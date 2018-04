In den USA wurde am 15.4 eine Patentanmeldung von Panasonic zu einem Objektivadapter mit integrierter Phasendetektions-Autofokus-Einheit veröffentlicht, wie

In den USA wurde am 15.4 eine Patentanmeldung von Panasonic zu einem Objektivadapter mit integrierter Phasendetektions-Autofokus-Einheit veröffentlicht, wie 4/3rumours.com entdeckt hat. Er soll die Verwendung nicht Kontrast-AF-kompatibler Objektive an Kameras mit Kontrast-AF erlauben.

Statt wie üblich im Kameraboden, sitz das AF-Modul im Adapter und empfängt das Bild über einen Umlenkspiegel vom Objektiv. Das Patent beschreibt verschiedene Adapter-Konfigurationen mit und ohne eigenem Linsenssystem und feststehendem teildurchlässigen oder beweglichem Spiegel.

So ein Adapter würde es z.B. eine automatischen Entfernungseinstellung beim Einsatz älterer Four-Thirds-Objektive für konventionellen Autofokus an aktuellen Micro-Four-Thirds-Kameras mit Kontrast-AF ermöglichen. www.freepatentsonline.com/y2010/0091175.html