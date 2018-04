Unter der Bezeichnung Lumix DMCZR1R bietet Panasonic Kanada ein "Offizielles Produkt der Olympischen Winterspiele 2010 in Vancouver" an. Dabei handelt es sich

Unter der Bezeichnung Lumix DMCZR1R bietet Panasonic Kanada ein "Offizielles Produkt der Olympischen Winterspiele 2010 in Vancouver" an. Dabei handelt es sich im Prinzip um das bei uns unter der Modellbezeichnung ZX1 angebotene 12-Megapixel-Modell mit 8x-Zoom 25-200 mm. Das rote Sondermodell soll umgerechnet knapp 250 Euro kosten. Über die Verfügbarkeit in anderen Ländern gibt die Panasonic-Seite keine Auskunft. www.panasonic.ca/english/audiovideo/camerascamcorders/digitalstill/DMCZR1R.asp