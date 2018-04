Auf seinen englischsprachigen Support-Seiten beantwortet Panasonic schon vor dem eigentlichen Verkaufsstart in Europa zahlreiche Fragen zu der in Kürze auf den

Auf seinen englischsprachigen Support-Seiten beantwortet Panasonic schon vor dem eigentlichen Verkaufsstart in Europa zahlreiche Fragen zu der in Kürze auf den Markt kommenden Micro-FourThirds-Systemkamera Lumix GF1. Des Englischen mächtige Interessenten finden hier zahlreiche detaillierte Informationen, so z.B auch rund um das Videoformat AVCHD lite. http://avc-cs.panasonic.net/faq/1033/app/servlet/qasearchtop?MAIN=001001&PROD=001002005