Panasonic hat Einchip-Camcorder mit 1/4-Zoll, voller HD-Videoauflösung und 2,5 Megapixeln vorgestellt. Die Lächelerkennung aus den Sony-Cams ist nun auch in die Panasonic-Geräte gewandert. Zugabe: Lachgesichter werden auch während des Filmens automatisch geschossen. Der Autofokus ist auch intelligenter geworden und verfolgt sein einmal anvisiertes Objekt jetzt automatisch. Wie er das macht, wenn er drei Gesichter gleichzeitig erkennen soll, die sich unterschiedlich weit von der Kamera entfernt befinden, ist noch sein Geheimnis. Wahrscheinlich kann man per Druck auf den Touchscreen das gewünschte Gesicht auswählen. Wichtig ist der Zugewinn im Weitwinkel. Bisher waren 43mm Usus, jetzt sind 35,7mm Brennweite möglich. Auch Panasonic hat weiter am Bildstabilisator geschraubt. 5X so effektiv soll er jetzt sein. Außer den gewohnten SDHC- schlucken die kompakten Neuzugänge auch die neuen SDXC-Karten. Das Modell TM60 besitzt zudem einen internen 16 GB-Speicher. Bei der HS60 ist zum Speicherkartenschlitz sogar eine Festplatte mit 120 Gigabyte am Start. Deutsche Preise gibt es erst in 14 Tagen. www.panasonic.de