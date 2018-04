Wollten Sie immer schon mal wissen, wie ein sekundärer Regenbogen entsteht oder ein Strahlenteiler funktioniert? Dann sind Sie bei www.opticsforkids.org

Wollten Sie immer schon mal wissen, wie ein sekundärer Regenbogen entsteht oder ein Strahlenteiler funktioniert? Dann sind Sie bei www.opticsforkids.org richtig, sofern Sie die englische Sprache einigermaßen beherrschen. Dieses amerikanische Internetportal ist ein Einstieg in die weite Welt der Optik, sowohl mit sehr verständlich aufbereiteten Informationen wie auch ungezählten weiterführenden Links. Unterhaltsames und Lehrreiches über optische Illusionen, Moiree-Effekte und optische Grundlagen sind dort ebenso zu finden wie didaktische Hilfsmittel, etwa eine Anleitung zur Herstellung von Linsen aus buntem Wackelpudding für optische Exprimente. Das Portal wird betrieben von der Optical Society of America (OSA), die sich zum Ziel gesetzt hat, Wissenschaft und Allgemeinheit mit Bildungs-Ressourcen in der technischen und beruflichen Entwicklung zu fördern.

www.osa.org www.opticsforkids.org