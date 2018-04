Passend zum Jahresende optimieren immer mehr Onlineportale ihre Angebote und wollen damit gestärkt in die Hauptsaison starten. Onlineprint24.com stellt

Passend zum Jahresende optimieren immer mehr Onlineportale ihre Angebote und wollen damit gestärkt in die Hauptsaison starten. Onlineprint24.com stellt beispielsweise ab sofort Fotokalender auf echtem Fotopapier zur Verfügung und will somit durch Lichtbeständigkeit und Natürlichkeit glänzen. Ein Kalender besteht aus 12 Monatsseiten und einem Deckblatt, nutzt dickes Fotopapier und wird von einer silbernen Spiralbindung zusammengefasst. Als Formate stehen in A4, A3, A3 Panorama oder A3 zur Verfügung. Das Startjahr und vor allem auch der Startmonat für das Kalenderjahr sind frei wählbar. Der Onlineservice bietet eine Auswahl an Kalendarien und Layouts. Übermittelt werden die Bilder mit einer Software. Die Preise für die Echtfolokalender beginnen bei 12 Euro. Die Fertigungszeit beträgt etwa sechs bis acht Werktage. Bezahlt werden kann per Lastschrift, Kreditkarte oder via Rechnung. http://foto.onlineprint24.com/fotokalender.html