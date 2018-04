Onkyo: Kompaktstereoanlage mit iPod-Dock vorgestellt

Der Spezialist für HiFi-Anlagen Onkyo hat am Montag eine neue Kompakt-Stereoanlage mit CD-Player und integriertem iPod-Dock vorgestellt.

Das Set besteht aus zwei Stereolautsprechern und dem CD-Stereo-Receiver CR-S1. Im Receiver enthalten ist ein FM-Radio-Tuner und ein Verstärker, der für eine Ausgangsleistung von 2 x 20 Watt gut sein soll. Der Receiver verfügt über zwei digitale und zwei analoge Audio-Eingänge, sowie einen Stereo-Ausgang. Die Abmessungen der kompakten Anlage belaufen sich auf 205 x 88 x 320 Millimeter (BxHxT), das Gewicht liegt bei 4,2 Kilogramm. Ein Lautsprecher bringt etwa 1,8 Kilo auf die Waage. Passend zum Receiver X-S1 bietet Onkyo das iPod-Dock "Digital Media Transport" ND-S1 an, das über einen optischen Digital-Audio-, einen Coaxial-Audio- und einen Video-Ausgang verfügt.

Der ND-S1 soll sich laut Hersteller auch mit dem PC und einer iTunes-Installation via USB verbinden lassen. Sobald ein Audioplayer vom Typ iPod classic und iPod nano ab der 2.Generation und allen iPod touch am Dock erkannt wird, synchronisiert eine Software die MP3 vom Rechner mit der Player. Ob die Docking-Station auch Apples iPhone unterstützt gibt der Hersteller nicht an. Das iPod-Radio-Set soll laut Hersteller ab dem 19. September im japanischen Handel erhältlich sein. Ob und wann die Anlage auch in Europa zu bekommen sein wird, steht derzeit noch nicht fest.