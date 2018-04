Olympus Pen E-P2 - Silbern und ohne Sucher gesichtet

Über eine in Japan publik gewordene silberfarbene Version der jüngst am 5. November nur in schwarz vorgestellten Olympus Pen E-P2 samt

© Archiv

Über eine in Japan publik gewordene silberfarbene Version der jüngst am 5. November nur in schwarz vorgestellten Olympus Pen E-P2 samt Aufstecksucher VF-2 berichtet die Internetseite 43rumors.com. Zu finden ist die Kamera bei den japanischen Internet-Shops von Olympus- Imaging und Fotopus. Der Sucher wird bei Olympus-Imaging für umgerechnet rund 190 Euro angeboten, der E-P2-Body ohne Sucher für 785 Euro. Eine Zusammenstellung diverser Silber-Angebote zeigt Fotopus. In Deutschland wird nach Angaben von Olympus bis auf weiteres nur die Kombination von E-P2 plus Sucher in Schwarz geben. Quelle: http://43rumors.com/silver-olympus-evf-spotted-in-japan/ Shops: http://shop.olympus-imaging.jp/html/item/001/014/item13008.html http://fotopus.com/campaign/c091112a/#silver Anzeige