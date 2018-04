Die Jahresbilanz von Olympus verzeichnet einen Rückgang des Gesamtumsatzes auf 7,35 Milliarden Euro gegenüber 8,46 Milliarden Euro im Vorjahr. Der Gewinn aus

Die Jahresbilanz von Olympus verzeichnet einen Rückgang des Gesamtumsatzes auf 7,35 Milliarden Euro gegenüber 8,46 Milliarden Euro im Vorjahr. Der Gewinn aus dem operativen Geschäft fiel um 69,3 Prozent auf 260 Millionen Euro. Für das laufende Geschäftsjahr erwartet Olympus insgesamt einen Umsatz von knapp 6,7 Milliarden Euro und wieder einen Gewinn von rund 440 Millionen Euro. In der Imaging-Division gingen die Umsätze weltweit von 2,40 auf 1,68 Milliarden Euro zurück und im operativen Geschäft ergab sich ein Verlust von 38,5 Millionen Euro. Im laufenden Jahr rechnet die Imaging-Division bei 1,47 Milliarden Euro Umsatz mit 22 Millionen Euro Gewinn. Der Gesamtumsatz im Kamerageschäft verteilt sich prozentual auf Japan mit 14, Nordamerika 23,4, Europa 34,9, Asien 23,8 und Rest der Welt mit 3,9 Prozent. Der Rückgang in Europa fiel mit -36,4 Prozent vergangenes Jahr am größten aus.

www.olympus-global.com/en/corc/ir/