Im Internet kursieren verschiedene Gerüchte über einen möglichen Nachfolger des Olympus-Spitzenmodells E-3. Olympus Deutschland erklärte auf Nachfrage von

Im Internet kursieren verschiedene Gerüchte über einen möglichen Nachfolger des Olympus-Spitzenmodells E-3. Olympus Deutschland erklärte auf Nachfrage von ColorFoto, dass es noch keinen konkreten Zeitplan zur Neueinführung eines möglichen Nachfolgemodells gibt und dass die E-3 auf absehbare Zeit das Spitzenmodell des E-Systems bleibt. In Anbetracht der Olympus-Tradition langfristiger Vorankündigungen bei der E-1 und E-3 könnte dies bedeuten, dass frühestens zur PMA 2010 etwas zu einem möglichen neuen Profimodell bekannt gegeben wird, was dann auf der Photokina im Herbst konkretere Formen annehmen könnte. Auf jeden Fall bekräftigte Olympus auch, dass man am FourThirds-E-System parallel zum Micro-FourThirds-System festhalten will. www.olympus.de