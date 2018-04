Eine Fotoexkursion ganz ungewöhnlicher Art findet zum Monatswechsel Januar/Februar 2010 in Norwegen statt. Die Sonne als ein einziger, langer Sonnenauf- und untergang, dampfende Flussläufe im eisigen Frost, glitzernde Schneewüsten und das hoch am Himmel schwebende Polarlicht, das "mystische Licht des Nordens", das sind die Motive, die Björn Klauer jetzt auch anderen Fotografen erschließen will. Der vor 25 Jahren nach Norwegen ausgewanderte Hamburger arbeitet in der europäischen Arktis als Wanderführer, Huskyzüchter und Fotograf. Nun bietet er eine einwöchige Huskytour in Lappland als Fotoexkursion an. Die Besonderheit neben den Motiven: jeder Teilnehmer führt ein eigenes Huskygespann - eine Vorraussetzung um tief in die winterliche Landschaft vorzudringen. Infos: www.huskyfarm.de Fotos: Björn Klauer, www.mystic-north.com