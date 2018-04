Nokia 3270: Robustes Handy für den Outdoor-Einsatz vorgestellt

Der finnische Handyhersteller Nokia hat am Donnerstag ein robustes Mobiltelefon für den Outdoor-Einsatz vorgestellt. Selbst Staub, Schmutz und Spritzwasser sollen dem Nokia 3270 Classic nichts ausmachen.

Mit dem Nokia 3270 Classic können Sie Strandpartys besuchen oder auf einer Baustelle arbeiten, ohne sich dabei Gedanken um Ihr Handy machen zu müssen. Robuste Materialien sollen laut Hersteller das Gehäuse vollständig abdichten und so Schmutz und Feuchtigkeit am Eindringen hindern. Auch vor Erschütterungen und Stößen soll die Elektronik im Inneren ausreichend geschützt sein. Das Batteriefach ist zusätzlich mit einer Schraube verriegelt, um im Eifer des Gefechts nicht versehentlich aufzugehen. Die Akkulaufzeit des Nokia 3270 Classic soll mit einer längeren Leistung auch für länger andauernde Outdoor-Einsätze gewappnet sein.

Applikationen wie die Navigationssoftware Nokia Maps sind bereits auf der im Lieferumfang enthaltenen microSD-Speicherkarte vorinstalliert. Das 2,2-Zoll große Display soll aufgrund seiner Helligkeit auch in unbekanntem Terrain leichtes Kartenlesen ermöglichen. Eine eingebaute LED-Leuchte weist auch bei Dunkelheit den richtigen Weg. Handyhersteller Nokia will das 3270 Classic noch in diesem Sommer für etwa 125 Euro zuzüglich Steuern in den Handel bringen.