Nikon: Coolpix Kompaktkameras vorgestellt - Digicam mit Beamer

Der Kamerahersteller Nikon hat am Dienstag vier neue Coolpix-Kompaktkameras vorgestellt. Das Highlight unter den Neuvorstellungen ist die Nikon Coolpix S1000jp mit integriertem LED-Projektor.

Alle vier neuen Coolpix-Modelle sind mit einem "Smart-Portrait-System" ausgestattet, bestehend aus Gesichtserkennung mit Lächelautomatik und Blinzelprüfung, digitaler Beseitigung roter Augen und Haut-Softener. Bis auf das mit 220 Euro preisgünstigste Modell S570 haben alle einen optischen Bildstabilisator.

Die S70 bietet erstmals einen 3,5-Zoll-OLED-Monitor als Touchscreen im 16:9-Format mit 96.000 RGB-Pixeln. OLED-Displays zeichnen sich durch besonders gute Farbwiedergabe sowie geringen Energieverbrauch aus. Die Finger-Bedienung erlaubt Fokussieren und Auslösen durch Antippen des bevorzugten Motivdetails sowie komfortables Blättern in den gespeicherten Fotos. Der Touchscreen soll ein schnelles und unkompliziertes Durchblättern von aufgenommenen Bildern erlauben. Die S70 beherrscht als einzige 720p-HD-Movies und will mit Lederoptik Blicke auf sich ziehen. Die Nikon Coolpix S70 ist in den Farben Rot oder Schwarz voraussichtlich ab August im Handel, den Preis gibt Nikon mit rund 379 Euro an.

Der S640 attestiert Nikon einen besonders schnellen Autofokus auf SLR-Niveau und das Prädikat "schnellste Coolpix".

Eine echte Neuheit bringt die S1000jp mit ihrem integrierten LED-Projektor mit VGA-Auflösung (640x480 Pixel) zur spontanen Bildbetrachtung vor Ort. Er soll je nach Umgebungshelligkeit Projektionsabstände von 26 cm bis 2 mit 5" bis 40" Bilddiagonale erlauben. Die Kamera besitzt eine Auflösung von 12,1 Megapixel und bietet dank Bildstabilisator Schutz vor Verwacklungen. Die Projektor-Kamera wird laut Hersteller ab September für rund 429 Euro in den Farben Aluminiumsilber oder Mattschwarz im Handel sein. Käufern aller Coolpix-Modelle bietet Nikon 2 GB kostenlosen Speicherplatz bei seinem "my picturetown"-Online-Dienst.