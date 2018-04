Nikon: Anscheinend Digitalkamera mit Mini-Projektor geplant

Erst letzte Woche hat Kamerahersteller Nikon mit der D300s und der D3000 zwei neue DSLR-Kameras und zwei neue Objektive vorgestellt. Auf den einschlägigen Gerüchteseiten im Internet ist der Name Nikon schon wieder in aller Munde. Dieses mal brodelt jedoch eine "bahnbrechende" Neuigkeit in der Gerüchteküche.

Gerade zwei Tage ist es her, als Kamerahersteller Nikon mit der D300s und der D3000 zwei neue DSLR-Kameras ([int:article,105467]magnus.de berichtete[/int]) und zwei neue Objektive vorgestellt hat. Auf den einschlägigen Gerüchteseiten im Internet ist der Name Nikon schon wieder in aller Munde. Dieses mal brodelt jedoch eine "bahnbrechende" Neuigkeit in der Gerüchteküche.

Anscheinend hat der Hersteller noch ein Ass im Ärmel - im Gespräch ist eine "Hybridkamera" mit dem Codennamen VP650. Die beiden Buchstaben "VP" sollen für "Videoprojektor" stehen. Eine Digitalkamera mit integriertem Mini-Beamer? Wieso nicht - schließlich zeigte Samsung auf der der Handymesse "Mobile World Congress 2009" Anfang Februar in Barcelona [int:article,91896]mit dem I7410 ein Smartphone mit eingebautem Mini-Projektor[/int]. Der Beamer im Handy brachte es auf eine Projektionsfläche mit einer Diagonalen von bis zu 1,20 Meter.

Laut Informationen von nikonrumors.com soll der Mini-Projektor von der taiwanesischen Firma Foxlink produziert werden. Der Projektor soll in einer dunklen Umgebung Bilder in guter Qualität an die Wand werfen können. Auch andere Firmen sollen bereits mit Foxlink in Kontakt sein, darunter sind auch bekannte Namen wie Nokia oder Apple. Nikon ist vielleicht nur der erste Hersteller, der einen Mini-Beamer mit einem seiner Produkte kombinieren möchte. Es ist gut möglich, dass uns in den nächsten Monaten noch weitere Digitalkameras und Smartphones mit eingebauten Mini-Projektoren erwarten.