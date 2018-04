Nikon 3Ds: Neue DSLR-Kamera für professionelle Fotografen vorgestellt

Der Kamerahersteller Nikon hat am Mittwoch eine neue digitale Spiegelreflexkamera für professionelle Fotografen vorgestellt. Die Nikon 3Ds soll vor allem bei schwachem Licht neue Maßstäbe setzen.

Der Kamerahersteller Nikon hat am Mittwoch eine neue digitale Spiegelreflexkamera für professionelle Fotografen vorgestellt. Die 3Ds ist Nikons erste Vollformat-Kamera mit HD-Videofunktion, die vor allem bei schwachem Licht neue Maßstäbe setzen soll.

Nikon richtet sich mit der 5.000 Euro teuren 3Ds in erster Linie an Presse-, Sport- und Naturfotografen. Die neue Profikamera besitzt einen komplett neu entwickelten Bildsensor, der zwar "nur" eine effektive Auflösung von 12,1 Megapixel bietet, jedoch mit großem Pixelabstand und neuer Sensorstruktur. So soll die 3Ds Bilder in Lichtsituationen auf nehmen, in denen laut Hersteller an Fotografie bisher nicht zu denken war. Nikon spricht seiner DSLR-Kamera die Fähigkeit zu "im Dunkel zu sehen". Um diese Fähigkeit realisierbar zu machen erlaubt der Hersteller einen Spielraum für die ISO-Empfindlichkeit in der Standardeinstellung von ISO 200 bis 12.800. Die maximale Empfindlichkeit (Hi-3) soll einem Wert von ISO 102.400 entsprechen.

Die Nikon D3s folgt den Trend der DSLR-Fotografie und unterstützt Videoaufnahmen mit einer Auflösung von 720p und einer Bildrate von 24 Bildern in der Sekunde - Nikon bezeichnet die Videoaufnahme als D-Movie-Funktion. Bei Verwendung eines externen Mikrofons soll Ton sogar in Stereo aufgezeichnet werden können. Aus den Videoclips sollen anschließend als Phasenbilder herauskopiert und als JPEGs abgespeichert werden können. Profilike soll laut Nikon das Autofokussystem mit 51 Messfeldern, inklusive fünfzehn Kreuzsensoren arbeiten. Im Live-View-Modus soll ein spezieller Kontrastautofokus zum Einsatz kommen, der auf die Anforderungen des Live-View- und D-Movie-Modus abgestimmt worden ist.

Die Funktion der "Leisen Auslösung", bei der das Geräusch des Spiegelschlags reduziert wird, soll in Situationen zum Zuge kommen, in denen der Fotograf möglichst wenig stören möchte, zum Beispiel in der Tier- oder Theaterfotografie. Das Gehäuse hat die Abmessungen 157 x 159,5 x 87,5 Millimeter und wiegt ohne Akku, Gehäusedeckel und Speicherkarte 1.240 Gramm. Die Nikon 3Ds soll voraussichtlich ab Ende November im Fachhandel erhältlich sein, der Hersteller gibt eine unverbindliche Preisempfehlung von rund 5.000 Euro an.