DVB-T-Empfänger im Brieftaschenformat

Neuer Scart DVB-T-Receiver von AIV

Klein und handlich - damit preist das Heilbronner Unternehmen AIV seinen neuen Scart DVB-T-Empfänger an. Wie der Spezialist für Elektronik-Verbindungskomponenten am Montag mitteilte, bietet der Tuner in der Größe einer kompakten Fernbedienung eine echte Alternative zu großen TV-Empfangs-Boxen.

Der Winzling mit Maßen von 97 x 50 x 20mm gehört nach Angaben des Herstellers zu den Kleinsten seiner Klasse und kann sich damit diskret hinter dem Fernsehgerät verstecken. Dabei fischt er bis zu 30 frei empfangbare TV-Sender aus dem Äther. Der Receiver soll sich zudem durch eine einen geringen Stromverbrauch auszeichnen. Der Empfänger eignet sich auch für den mobilen Einsatz. Sobald man die Antenne aus dem Lieferumfang anschließt und die Stromversorgung herstellt, erkennt das Fernsehgerät den Stick automatisch und aktiviert per Bildschirmmenü den Sendersuchlauf. Der Preis für den kleinen AIV-Empfänger liegt bei etwa 90 Euro. Anzeige