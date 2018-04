Neuer iPod Shuffle mit 4 GByte

Apple bringt mit dem neuen iPod Shuffle die dritte Version seines günstigen Einstiegs-MP3-Players. Neu sind: Er ist deutlich kleiner als der vorige Shuffle, hat mit 4 GByte die doppelte Kapazität und kann jetzt erstmalig mit Playlisten umgehen. Auf Tastendruck sagt er sogar Titel, Künstler und Playlisten an.

Ein Blick zwischen die Finger im Bild zeigt: der neue iPod Shuffle ist superklein und so dünn, dass die Plastikummantelung des Kopfhöhrer-Steckers nicht über das Gehäuse rausragt. Mit einer Klammer lässt er sich leicht an alle Kleidungsstücke anstecken. Die Steuerung erfolgt vollständig über eine kleine Verdickung am Kopfhörerkabel (ungefähr in Halshöhe). Sie hat drei Schalter, die sich ohne hinzusehen voneinander unterscheiden lassen. Mit Ihnen kann man nicht nur Play, Pause, Laut und Leise steuern, sondern auch über die Dauer des Drücken weitere Funktionen nutzen. Ein langer Druck auf die mittlere Taste führt dazu, dass das Gerät Songs und Interpreten ansagt (in der aktuellen Landessprache). Wer lange genug drückt - und das Gerät vorher mit iTunes und Wiedergabelisten synchronisiert hat - bekommt die Liste der Wiedergabelisten vorgelesen. Ein Druck genügt und der Shuffle wechselt zur ausgewählten Playlist.

Das Gerät ist ab sofort in zwei Farben (Aluminium Silber und Antrazit schwarz) mit 4 GByte Speicher für 75 Euro im Apple Store zu bekommen. Ein Einführungsvideo des iPod Shuffle zeigt alle wichtigen neuen Funktionen.