Neue Blu-ray-Aktionen bei Amazon - zehn Euro pro Warner-Spielfilm

Amazon hat am Montag neue Blu-ray-Angebote gestartet. Unter anderem gibt es drei Warner-Filme für 30 Euro sowie die Aktion "kaufe vier, zahle drei".

Langsam kommen auch die deutschen Blu-ray-Preise in Wallung. So bietet der Online-Versandhändler Amazon drei Blu-ray-Filme von Warner für insgesamt 30 Euro an. Einzeln kosten die Filme jeweils 14,97 Euro; man spart also insgesamt rund 15 Euro. Attraktiv ist das Angebot vor allem durch die exzellente Auswahl der Streifen: Von "The Dark Knight" (2-Disc SE) über "Der seltsame Fall des Benjamin Button" bis hin zu "I Am Legend" ist ein guter Teil der Palette gleichermaßen hochklassig wie aktuell. Nicht ganz so prickelnd ist die Auswahl der insgesamt 43 Filme für die Aktion "vier Filme aussuchen, nur drei bezahlen". Zwar handelt es sich zumeist um bekannte Filme. Zumeist sind sie aber älter, so dass man deren DVD-Version bereits für wenige Euro hinterher geschmissen bekommt. Zu den attraktiveren Titeln zählen hier "Hellboy II", "Million Dollar Baby", "Stirb Langsam 4.0" und "James Bond - Ein Quantum Trost".