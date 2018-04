Netgear Powerline AV Adapter: Vier Highspeed-Internet-Zugänge über eine Steckdose

Netgear bringt ein neues Powerline AV Adapter Kit auf den Markt. Das Powerline AV Adapter Kit XAVB1004 besteht aus einem Powerline AV Adapter mit 4-Port Ethernet Switch (XAV1004) sowie dem Powerline AV Ethernet Adapter XAV101.

Das bereits sauber verlegte Stromnetz im Haus über Netzwerkadapter als Netzwerkleitung mit zu verwenden, hat sich mittlerweile als pfiffige Idee durchgesetzt. Bislang lies sich jedoch pro Adapter-Kit nur ein Gerät versorgen. In Zeiten, wo selbst Abspielgeräte, Spielkonsolen und Fernseh-Geräte nach einem Netzwerkanschluss schreien, raubt diese Lösung schnell viel Platz, Geld und Steckdosen. Das neue Powerline AV Adapter Kit von Netgear verspricht hier nun Besserung.

Der Netzwerkspezialist Netgear präsentierte am Dienstag ein Powerline AV Adapter Kit. Das neue Powerline AV Adapter Kit XAVB1004 besteht aus einem Powerline AV Adapter mit 4-Port Ethernet Switch (XAV1004) sowie dem Powerline AV Ethernet Adapter XAV101. Das Powerline Kit liefert laut Netgear Übertragungsraten von bis zu 200 Mbit/s und ist vorrangig für die Anbindung von Entertainment Geräten wie Spielkonsolen, Blu-ray-Player, HDTVs und Media Streaming Settop-Boxen an das Internet beziehungsweise Heimnetzwerk gedacht. Das Bundle kostet im Fachhandel 135 Euro inklusive Mehrwertsteuer.

Leitungsdaten des Powerline AV Adapter Kit von Netgear

Kernstück des Powerline AV Adapter Kit ist der XAV1004-Adapter mit integriertem 4-Port Ethernet (10/100) Switch. Über ihn lassen sich Netzwerk-Endgeräte wie Flachbild-Fernseher, Spielkonsolen, PCs, Blu-ray-Player oder auch Streaming-Boxen jeglicher Art anplugen. Aber auch NAS-Netzwerkspeicher, Router und WLAN-Pouter sollen sich so problemlos ins Netzwerk integrieren lassen. In diesem 4-Port-Powerline-Switch arbeitet ein Intellon 6400 Chipsatz, der die nötige Rechenleistung für die an ihm gestellten Aufgaben verspricht.

Für eine bedienerfreundliche Einrichtung soll indes der HomePlug-AV-Standard sorgen, der sowohl vom Powerline Switch als auch vom Powerline Adapter unterstützt wird. Jedes auf HomePlug AV basierende Netzwerk kann demnach jederzeit. Daneben sorgt Push-N-Secure für den Schutz des Netzwerks mit einer 128-bit AES Verschlüsselung über einen einzigen Tastendruck.

Als weitere Funktionen des Powerline AV Adapter Kits beschreibt Netgear etwa ein mehrfarbiges (rot-gelb-grün) LED, welches dem Anwender die Qualität der Powerline-Verbindung anzeigt. Ein Energiemanagement bietet zudem für einen geringen Energieverbrauch automatische "Schlaf"- und "Aufwach"-Modi für jeden Port beziehungsweise jedes angeschlossene Gerät an. Eine Port-basierte Funktion namens Quality of Service (QoS) sorgt zudem für eine Priorisierung der Bandbreite. So können bandbreitenintensive Anwendungen wie HD Video-Streaming, Online Spiele, Voice over IP (VoIP) oder der Transfer von großen Datenmengen entsprechend ihrem Leistungsbedarf eingerichtet werden.

Zum Lieferumfang des Powerline AV Adapter Kits (XAVB1004) zählen neben dem Powerline AV Adapter mit 4-Port Ethernet Switch (XAV1004) und dem Powerline AV Ethernet Adapter (XAV101) zwei Ethernet Kabel, ein Stromkabel, eine Installationsanleitung sowie eine Setup-CD. Das Bundle ist ab sofort für 135 Euro, inklusive Mehrwertsteuer erhältlich.