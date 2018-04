Die Zeit ist nicht nur für belichtete Fotos gefährlich - auch digitale Daten können durch einen Festplattencrash oder Bedienfehler verloren gehen. Das

Die Zeit ist nicht nur für belichtete Fotos gefährlich - auch digitale Daten können durch einen Festplattencrash oder Bedienfehler verloren gehen. Das Fotoarchiv gehört also immer gesichert. Der Brennspezialist Nero bietet eine neue Lösung: BackItUp & Burn brennt die Inhalte auf Scheiben, erlaubt aber auch das Sichern von Daten auf Online-Speicherplatz oder auf externe Geräte und Speicherkarten. Zudem übernimmt die Software das Synchronisieren von Dateien und Ordnern und kann verlorener Daten retten. Nero preist dabei die einfache Bedienung an, die speziell für weniger geübte Anwender ausgelegt sein soll. Die meisten Aufgaben soll man mit Nero BackItUp & Burn in drei Schritten erledigen können. Die Software kann dabei nicht nur eine Sicherung auf CD, DVD oder Blu-ray durchführen, sondern auch Audio-CDs und DVDs kopieren. Für die Nutzung von Online Speicherplatz hat Nero das FTP-Protokoll integriert. Ein Gigabyte Online-Speicherplatz stellt Nero beim Kauf der 50 Euro teuren Software für 3 Monate kostenfrei zur Verfügung. Anschließend kann man weiterbuchen: 5 Gigabyte kosten für ein Jahr 40 Euro, 15 Gigabyte liegen bei 80 Euro und 25 Gigabyte bei 100 Euro. Die Sicherung kann automatisiert laufen. Hat alles geklappt bekommt man auf Wunsch am Ende eine Email-Bestätigung. www.nero.com