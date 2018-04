Das Update der Brennsuite Nero 9 gibt es wieder als "Reloaded-Version, was so viel wie ein halber Versionswechsel bedeutet. Das Programm ist nun gerüstet für

Das Update der Brennsuite Nero 9 gibt es wieder als "Reloaded"-Version, was so viel wie ein halber Versionswechsel bedeutet. Das Programm ist nun auch für Windows 7 gerüstet. Für Fotografen interessant ist die Möglichkeit, AVCHD-Aufnahmen via Nero Vision auf Festplatten, USB-Speichersticks oder Flash-Speicherkarten archivieren zu können. Diese Speicherlaufwerke sollen, sich an einem Blu-ray-Player angeschloßen, direkt wiedergeben lassen. Nero Vision kann nun zudem PowerPoint-Präsentationen importieren und diese für DVD-Video oder Blu-ray aufbereiten. Um Menüs mit Nero 9 Reloaded auf Blu-ray erstellen zu können, benötigt man aber weiterhin optionale Blu-ray-Authoring Plug-ins für 7 Euro. Das gut 204 MB große Update lässt sich für Nero 9-Anwender kostenfrei von der Webseite laden, was derzeit auch recht flott funktioniert. Die Installation ist etwas verwirrend: Es sieht so aus, als ob man die Trail-Version installiert, doch die Seriennummer erkennt Nero automatisch, so dass dann die Software gleich als Vollversion freigeschaltet ist. Das Upgrade von einer Nero-Vorversion kostet knappe 50 Euro. Das volle Paket kostet als Download 60 Euro, im Handel 70 Euro. www.nero.com