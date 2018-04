NEC: Erster Monitor mit White-LED-Hintergrundbeleuchtung angekündigt

Der Monitorhersteller NEC hat am Montag ein neues stromsparendes Display vorgestellt. Dank weißer LED-Hintergrundbeleuchtung will der Hersteller mit der neuen Technologie bis zu 50 Prozent an Energie gegenüber herkömmlicher TFT-Displays einsparen.

Der 22-Zoll-Monitor NEC EA222WMe soll dank Lichtsensor, der die Bildschirmhelligkeit automatisch der Umgebungshelligkeit anpasst, zusätzlich an Strom sparen. Der Hersteller will das "ökologische Gesamtpaket" mit durch den "One Touch Eco Button" abrunden. Durch den Knopf auf der Vorderseite des Displays soll sich der Monitor mit nur einem Knopfdruck in den stromsparenden Eco Mode bringen lassen. Die weiße LED-Hintergrundbeleuchtung (W-LED) ist eine Weiterentwicklung der konventionellen LED-Beleuchtung. Der Stromverbrauch des 22-Zöllers soll laut Hersteller bei nur noch 26 Watt liegen. Dies entspricht etwa einen 30 Prozent niedrigerem Wert als ein Monitor, dessen Hintergrundbeleuchtung mit vier Röhren arbeitet, benötigen würde.

Der Hersteller gibt eine für den W-LED-beleuchteten Monitor eine "garantierte" Helligkeit von 250cd/qm an. Anschlüsse sind am EA222Wme in Form eines DVI-D und der Display-Port-Schnittstelle zu finden. Der Monitor bietet eine Pivot-Funktion und ist um bis zu 110 Millimeter höhenverstellbar. NEC will das Display nach eigenen Aussagen im Dezember in den Farben Schwarz und Weiß auf den Markt bringen. Der Hersteller gibt zu den Preisen machte der Hersteller bisher noch keine Angaben.