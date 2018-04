Navigon veröffentlicht Update von MobileNavigator 7

Navigon, deutscher Anbieter von Navigationslösungen, hat am Mittwoch ein Update für den MobileNavigator 7 vorgestellt. Es ermöglicht zum einen den Betrieb auf Windows-Mobile-Geräten mit WVGA-Auflösung und bietet zum anderen Besitzern von Symbian-basierten Handys ein erweitertes Funktionsspektrum.

Moderne Windows-Mobile-Smartphones sind mit ihrem hochauflösendem WVGA-Display (854x480 Pixel) als Navi eigentlich besonders gut geeignet. Doch bislang konnten sie den MN 7 nicht nutzen, was durech das Update behoben wird. Entsprechende Geräte sind etwa das Sony Ericsson XPERIA X1, T-Mobile MDA VARIO V oder Samsung i900 OMNIA. Wer hingegen ein Produkt mit Symbian als OS sein Eigen nennt, profitiert ebenfalls vom Update. Navigon stellt ihnen erwaeiterte Funktionen zur Verfügung. Dazu gehört unter anderem, dass die Standortbestimmung per A-GPS (Assisted GPS), bei der zusätzliche ( via GPRS oder UMTS übermittelte) Signale die Zeit bis zur ersten abgeschlossenen Positionsbestimmung verkürzen, nach dem Update noch schneller gelingt.

Das Update ist kostenlos und steht absofort auf der Navigon-Homepage zum Download zur Verfügung.