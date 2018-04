Navigon: Update 1.4.0 der iPhone-Software steht zum Download bereit

Das von Navigon vor einer Woche bei Apple eingereichte Update 1.4.0 der Navigationssoftware "MobileNavigator" für das iPhone ist ab sofort erhältlich. Das gab der deutsche Navihersteller am Montag bekannt.

13 Neuerungen hält das Update bereit. Zu den wichtigsten gehört die Hinzunahme einer Fußgängernavigation. Der "MobileNavigator" nutzt dabei den eingebauten Kompass des iPhone 3GS. Mit dem Update lassen sich zudem auch Längen- und Breitengrade für die iPhone-Navigation nutzen. Anhand der Geokoordinaten kann gleichzeitig auch die eigene Position per Mail an andere iPhone Nutzer übermittelt werden. Für Bestandskunden ist das Update kostenlos. Die Vollversion des "MobileNavigator" für das iPhone kostet rund 100 Euro in der Europaversion und 70 Euro mit den karten für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bis zum 11. Januar 2010 bietet Navigon die Software zu vergünstigten Preisen von 75 bzw. 55 Euro an.