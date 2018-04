In seinem neuen Band "Naked Dance and Gymnastics" hat sich der Fotograf Ralf Mohr keine einfache Aufgabe gestellt. Mit Hilfe von professionellen Tänzerinnen versucht er die Körperlichkeit, die Spannung und den Ausdruck des Tanzes in stillen Bildern festzuhalten. Nun, es ist ihm gut gelungen, die Körperlichkeit darzustellen: Schöne und durchtrainierte Frauen begegnen einem durchwegs in diesem Fotobuch. Was den Tanz angeht, so spürt man nur auf wenigen Aufnahmen die Spannung und Anziehungskraft, die ein leidenschaftlicher Tanz ausstrahlen kann. Schade.

Bild: Ralf Mohr, www.editionreuss.de

Naked Dance and Gymnastics Fotografie:Ralf Mohr ISBN 978-3-934020-66-5 Format 27 x 27 cm 128 Seiten Text in D, E, F 121 Duotone-Abbildungen

www.editionreuss.de