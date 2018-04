Viel versprechender Vorgeschmack zu Ben Stillers neuer Komödie

Nachts im Museum 2: Neuer Film-Trailer und aktuelle Szenen-Bilder

© Twentieth Century Fox Home Entertainment Nachts im Museum 2

"Nachts im Museum 2" läuft am 21. Mai in den deutschen Kinos an. Als kleinen Appetizer präsentiert ihnen magnus.de den neuesten Trailer zum kommenden Museums-Klamauk. Der Film "Nachts im Museum 2" handelt wie schon der erste Teil von dem Museums-Nachtwächter Larry (Ben Stiller), dessen zu bewachenden Abbildungen geschichtlicher Größen plötzlich zum Leben erwachen und im Museum das Spuken beginnen. Im zweiten Teil von "Nachts im Museum" werden diese Gestalten samt der Zaubertafel Ahkmenrah, welche verantwortlich ist für den nächtlichen Zauber, in das weltgrößte Museum nach Washington verschifft. Als es dann dort zu nächtlichen Ausschweifungen kommt, eilt Larry schnell nach Washington zu Hilfe. Dabei trifft er unter anderem auf Napoleon, Ivan den Schrecklichen, Al Capone und vielen anderen historischen Berühmtheiten. Neben Ben Stiller können sich die Filmfreunde noch auf Owen Wilson und Robin Williams freuen. Anzeige

