"Nachts im Museum 2" - ab 23. Oktober 2009 auf Blu-ray und DVD

Das größte Museum der Welt erwacht ab dem 23. Oktober 2009 auf Blu-ray und DVD zum Leben. Vor allem die Blu-ray-Scheibe ist bespickt mit zahlreichen Extras.

Mit einem satten Budget von geschätzten 150.000 US-Dollar konnten die Filmproduzenten bei Twentieth Century Fox aus den Vollen schöpfen und so verwandelten sie das weltgrößte Museum, das Smithsonian in Washington, in ein fantastisches Tollhaus mit allen Epochen der Weltgeschichte. Bei so einem Budget kam natürlich auch das Staraufgebot nicht zu kurz und so dürfen sich die Filmfreunde unter anderem auf ein Wiedersehen mit Ben Stiller, Owen Wilson und Robin Wiliams freuen.

Die Story von "Nachts im Museum 2"

Der ehemalige Museumsnachtwächter Larry (Ben Stiller, "Verrückt nach Mary"), inzwischen erfolgreicher Geschäftsmann, entdeckt mit Schrecken, dass seine treuen Museumsfreunde ausrangiert wurden. Sie gelten als altmodisch und wurden durch Hologramme ersetzt. Nun warten sie in Kisten verpackt darauf, auf Nimmerwiedersehen im unendlichen Archiv des "Smithsonian" in Washington zu verschwinden. Ihr Schicksal ist ungewiss - bis zu dem Moment als Larry einen Notruf von Miniatur-Cowboy Jedediah (Owen Wilson, "Marley & Ich") erhält, der furchtbare Neuigkeiten hat. Kapuzineräffchen Dexter hatte die magische ägyptische Goldtafel stibitzt und mitgenommen, so dass die Freunde im Archiv des Smithsonian wieder zum Leben erwachen - doch mit ihnen auch einige andere.

So stehen sie bald dem größenwahnsinnigen Pharao Kahmunrah (Hank Azaria, "Pretty Woman") gegenüber. Der ägyptische Herrscher will gemeinsam mit drei der abscheulichsten Bösewichte der Geschichte - Iwan dem Schrecklichen (Christopher Guest, "Der kleine Horrorladen"), Napoleon (Alain Chabat, "Asterix & Obelix: Mission Cleopatra") und Al Capone (Jon Bernthal, "How I met your Mother") - zunächst das Museum und dann die ganze Welt in seine Gewalt bringen. Larry eilt nach Washington, um seine Freunde zu retten. Alleine ist er überfordert, doch schnell stehen ihm ein paar grandiose Freunde zur Seite - darunter Albert Einstein, Präsident Lincoln und allen voran die attraktive Pilotin Amelia (Amy Adams, "Verwünscht"), die Larrys Abenteuerlust und Lebensfreude neu entfacht. Gemeinsam mit seinen alten Freunden Präsident Theodor Roosevelt (Robin Williams, "Mrs. Doubtfire"), Octavius (Steve Coogan, "Tropic Thunder"), Sacajawea (Mizuo Peck, "All my Children"), Attila dem Hunnen (Patrick Gallagher, "Sideways") und den Neandertalern gibt Larry alles, um die Bösen zu besiegen und die Ordnung im Museum wieder herzustellen. Gemeinsam kämpfen sie eine Schlacht, die ihre letzte sein könnte...

Das Bonusmaterial auf der DVD

Historische Geständnisse: Berühmte letzte Worte Primaten-Primadonnen Digital Copy

Das Bonusmaterial auf der Blu-ray

Zusätzliche Disc mit "Nachts im Museum 2" als DVD-Version Historische Geständnisse: Berühmte letzte Worte Primaten-Primadonnen Hinter den Kulissen Primaten-Primadonnen Audiokommentare 12 entfallene Szenen Spaß am Set Das Casting Gangster Levy Die Entstehung einer Szene Die Weltpremiere Die Jonas-Brothers im Cherub-Bootcamp Schnitzeljagd Museums-Zauber: Die Welt der Fotografie Der Filmdreh im "American Museum of Natural History" Regieführen mit Regisseur/Produzent Shawn Levy Steinzeit-Unterhaltungen Digital Copy

Zeitgleich erscheint am 23. Oktober auch die "Nachts im Museum" Doppelbox mit beiden Filmen auf Blu-ray und DVD. Die DVD Doppelbox enthält dabei eine Digital Copy für beide Filme.