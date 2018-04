MyVideo.de zeigt Exklusiv-Videopremiere von Robbie Williams - dank EMI Music

Das Video-Portal MyVideo.de und das Musik-Label EMI Music gehen umfassende Video-Kooperation ein - Zum Start: exklusive Deutschland Video-Premiere der neuen Single von Robbie Williams und über 6.000 EMI-Musikvideos namhafter Künstler.

Mit der aktuellen Kooperation baut MyVideo.de sein umfassendes Musikangebot weiter aus und arbeitet ab sofort mit allen vier großen Major Labels zusammen: EMI Music, eines der weltweit bedeutendsten Musik-Labels, stellt fortan den Nutzern der größten Video-Community aus Deutschland über 6.000 hochwertige Musik-Clips zum Anschauen, Weiterleiten und Kommentieren zur Verfügung. Von aktuellen Künstlern wie Coldplay bis hin zu Pop-Ikonen wie The Beatles wird der gesamte EMI-Musikkatalog sukzessiv auf die Video-Plattform eingebunden. Auftakt der Zusammenarbeit ist das große Robbie Williams-Wochenende und eine exklusive Video-Premiere seiner brandneuen Single "You Know Me" in Deutschland, Österreich und der Schweiz vom 06. bis 09. November 2009 auf MyVideo.de.