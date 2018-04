"My Name is Earl": Zweite Staffel der Comedy-Serie ab Mai auf DVD

Am Donnerstag Abend vermeldete der Filmvertrieb Twentieth Century Fox Home Entertainment die DVD-Veröffentlichung der zweiten Staffel von "My Name is Earl". Fans dürfen sich daher den 14. Mai ganz dick im Kalender anstreichen und sich auf die DVD-Box mit vier Scheiben, 23 Episoden und zahlreichen Extras freuen.

In der TV-Serie "My Name is Earl" geht es um den Kleinganoven Earl J. Hickey (Jason Lee). Einmal hat er Glück und gewinnt 100.000 US-Dollar bei einem Rubellos. Doch ehe Earl seinen Dusel richtig fassen kann, gerät er bei einem Unfall unter ein Auto, verliert sein Glückslos, überlebt aber immerhin. Somit beginnt Earl an Karma zu glauben. Er ist nun überzeugt davon, dass sich schlechte Taten einst rächen werden und so beginnt Earl damit, alle seine Untaten nach einer Prioritätenliste wieder gut zu machen - ob das einstige Opfer nun will oder nicht... und die meisten wollen nicht!

Anzeige

Die also ist der Stoff, aus dem die TV-Serie "My Name is Earl" Episode für Episode ihren bitterbösen Witz bezieht. Denn natürlich stolpert Earl (Jason Lee) auf seinen Wiedergutmachungstouren mit Anlauf von einem Fettnapf in den nächsten. Vor allem bei so heiklen Karma-Trübungen wie "mit der Mutter des besten Kumpels geschlafen" oder "eine gläubige Campingplatzaufseherin mit einem gotteslästerlichen Trick ins Kloster gemobbt". Mit dabei ist wieder Jamie Pressly ("Joe Dirt") als Earls nervige Ex mit Sex-Appeal und losem Mundwerk. Fans der Political Incorrectness dürften auf Earls skurrilem Esoteriktrip wieder viel zu haben.

Das Bonusmaterial der zweiten DVD-Box von "My Name is Earl"

- 15 entfallene Szenen - 8 Audiokommentare zu ausgesuchten Episoden - Karma ist 'ne lustige Sache - Verpatzte Szenen, die Zweite - Die Kiffer-Akte: Vom Drogentrip zum Ökotrip - 6 Web Cam-Clips - "My Name is Earl" als Telenovela