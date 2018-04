"Monk", "Dr. House" und "Life" - neue DVD-Boxen zu den Kult-Serien ab Mai

Vom Leben gebeutelt sind alle drei: sowohl der geniale aber phobische Privatdetektiv "Monk", der zynische aber spitzfindige "Dr. House" als auch der rachesüchtige und unkonventionelle Detektiv Charles Crews Jr. aus der TV-Serie Life. Wie der Filmverleih Universal Pictures nun bekannt gab, erscheinen von den Serie-Helden am 6. Mai 2010 jeweils eine neue DVD-Box.

Vom Leben gebeutelt sind sie alle Drei: sowohl der geniale aber phobische Privatdetektiv "Monk" als auch der zynische aber spitzfindige "Dr. House" sowie der rachesüchtige und unkonventionelle Detektiv Charles Crews Jr. aus der TV-Serie "Life". Wie der Filmverleih Universal Pictures nun offiziell bekannt gab, erscheinen von den Serie-Helden am 6. Mai 2010 jeweils eine neue DVD-Box.

Die kommende DVD-Box von "Monk" beinhaltet die siebte und leider auch schon vorletzte Staffel des ausgebufften Schnüfflers. Als roter Faden durch alle Staffeln zieht sich ja Monks Suche nach dem Mörder seiner geliebten Frau Trudy. Ende der achten Staffel wird Monks Seele dann wohl Ruhe finden - wenn auch sehr zum Leidwesen seiner zahlreichen Fans. Der rauhe "Dr. House" mit manchen weichen Kern doktert auf DVD nun in seiner 5. Staffel herum. Und von der Serie "Life" erscheint am 25. März die Staffel 2.1 und ebenfalls am 6. Mai die Box 2.2.

"Monk" Staffel 7

Monk (Tony Shalhoub) ist ein phobischer Ermittler auf der Grenze zwischen Wahn- und Scharfsinn! In der siebten Staffel der Emmy- und Golden-Globe-prämierten Kult-Krimiserie zwingen in seine Fälle wieder in vor allem für ihn unglaubliche Gefahren. Unter anderem begibt sich Monk in einem U-Boot auf Tauchgang, trainiert mit einem Profiboxer, misst sich im intellektuellen Zweikampf mit einem Schachgroßmeister und geht auf die Jagd nach einem Serienmörder. Zum Glück ist er bei diesen beängstigenden Abenteuern nicht auf sich allein gestellt: Seine Assistentin Natalie (Traylor Howard), Captain Stottlemeyer (Ted Levine) und Lieutenant Disher (Jason Gray-Stanford) helfen wieder so gut sie können. Auf vier DVDs gibt es insgesamt 16 Folgen zu sehen:

Disc 1 Mr. Monk kauft ein Haus Mr. Monk und der angekündigte Mord Mr. Monk und Natalie gehen getrennte Wege Mr. Monk steigt in den Ring Disc 2 - Mr. Monk geht unter - Mr. Monk und die Liebe auf den ersten Blick - Mr. Monk 100ster Fall - Mr. Monk als Kind im Manne Disc 3 - Mr. Monk wunderst sich über das Weihnachtswunder - Mr. Monk und der ganz andere Bruder - Mr. Monk auf Rädern - Mr. Monk wird bemuttert Disc 4 - Mr. Monk möchte eigentlich nicht ins Stadion - Mr. Monks Mitgefühl hält sich in Grenzen - Mr. Monk und die Magie des Mordes - Mr. Monk und das letzte, was Trudy sah

"Life" Season 2.1 und 2.2

Wird der Polizist Charlie Crews (Damian Lewis) endlich diejenigen überführen können, die ihn zu Unrecht für 12 Jahre ins Gefängnis gebracht haben? "Nebenbei" muss er mit seiner Partnerin Dani Reese (Sarah Shahi) die skurrilsten Mordfälle aufklären. Seine Ermittlungsmethoden sind dabei ebenso ungewöhnlich, wie seine Vergangenheit. Auf je drei DVDs pro Box gibt es die Folgen:

Season 2.1 - 10 Kisten - Mordsbande - Eiskalt - Das Experiment - Abgewrackt - Erdbeben - Jackpot - Kaufrausch - Cop-Groupies - Halbblut - Durch die Blume Season 2.2 - Russendisco - Notlandung - Heavy Metal - Dachschaden - Taubenfutter - Fronturlaub - Diamantenfieber - Blutzoll - Schweres Kaliber - Des Rätsels Lösung

"Dr. House" Staffel 5

Auch in der kompletten fünften Staffel seiner preisgekrönten Erfolgsserie kämpft der grantige Diagnostiker Dr. Gregory House (Hugh Laurie) um das Leben vieler verzweifelter Patienten. Als House aber überraschend die wichtigste Stütze seines Lebens verliert, gerät er in eine tiefe Krise - und droht in einem emotionalen Chaos zu versinken, das die Grenze zwischen Wahn und Wirklichkeit verwischt... Auf sechs DVDs bekommt der Zuseher folgende Therapiestunden:

Disc 1 - Sterben verändert alles - Krebs oder nicht? - Anders als erhofft - Unerwünschte Herkunft Disc 2 - Glückszahl 13? - Endlich Mutter? - Wünsche und Ängste - Vorsicht vor Geschwistern Disc 3 - Ultima ratio - Sollen sie doch Kuchen essen - Ihr Kinderlein kommet - Eine Welt voller Schmerz Disc 4 - Umwege - Spielregeln des Gemeinwohls - Der Glaube geht fremd - Sanfte Seit Disc 5 - Hemmungslos - Wenn die Katze kommt - Eingeschlossen - Der größte Schritt Disc 6 - Kettenglieder - Grenzen verschwimmen - Bis unter die Haut - Nichts geht mehr Bonus Anatomie eines Teasers: "Grenzen verschwimmen"