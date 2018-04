Mobiles Internet: LG X120 Netbook im Aktionsangebot bei mobilcom-debitel

Der Telekommunikationsdienstler mobilcom-debitel hat sein Donnerstag ein Netbook von LG im Aktionsangebot. Das LG X120 soll inklusive "Internet-Daten-Flat" 34,95 Euro pro Monat kosten.

Der Telekommunikationsdienstler mobilcom-debitel hat sein Donnerstag ein Netbook von LG im Aktionsangebot. Das LG X120 soll inklusive Internet-Daten flat nur 34,95 Euro pro Monat kosten.

Das LG Netbook X120 gibt es derzeit bei mobilcom-debitel im Rahmen einer Aktion für nur einen Euro. Allerdings nur bei Abschluss eines "Internet-Flat"-Vertrages im Netz von T-Mobile oder Vodafon mit einer 24-monatigen Laufzeit. Der Vertrag beinhaltet grenzenloses Surfvergnügen im mobilen Internet, bis zu einem monatlichem Datenvolumen von fünf Gigabyte. Ab Erreichen dieser Grenzen wird die Bandbreite für den Rest des jeweiligen Monats auf GPRS-Geschwindigkeit reduziert. Für den Vertrag fallen Kosten in Höhre von 34,95 Euro pro Monat an. Mit einer Bildschirmdiagonale von 10,1 Zoll und einer Auflösung von 1024 x 576 Bildpunkten soll das LG Netbook eine scharfe Darstellung von Bildern, Texten und Videos bieten. Dank einem Gewicht von 1,3 Kilogramm und der kompakten Abmessungen ist es der ideale Begleiter für unterwegs.

Verantwortlich für die Leistung im X120 soll sich Intels Atom N270-Prozessor zeigen, der mit einer Taktfrequenz von 1,6 Gigahertz zu Werke geht. Ein Gigabyte DDR2-RAM ist die Größe des Arbeitsspeichers, die Festplatte besitzt eine Kapazität von 160 Gigabyte. Auf dem Netbook ist das Betriebssystem Windows XP vorinstalliert. Im Aktionspaket enthalten ist der mobilcom-debitel Surf-Stick, der das Netbook via USB-Anschluss einfach und schnell in die Welt des Internets bringt. Das Angebot ist nur bis Ende September bei allen mobilcom-debitel-Shops, sowie bei allen Verkaufsstellen erhältlich. Suchen Sie hier im Shopfinder den nächsten Ansprechpartner in Ihrer Nähe.

Rechnet sich dieses Angebot?

Der Kaufpreis für das LG X120 Netbook ohne Vertrag liegt derzeit bei rund 415 Euro, dazu kommen die 59 Euro für den mobilcom-debitel Surf-Stick. Nach Ablauf der 24 Monate des "Internet Flat"-Vertrages wäre man dann stolzer Besitzer eines rund 839 Euro teuren Netbooks. Abzüglich des derzeiten Netbookpreis bleiben etwa 365 Euro, die man allein für das zweijährige "mobile Internetvergnügen" ausgegeben hat, was einen monatlichen Preis von knapp 15 Euro ergibt. Klingt viel, ist es aber nicht. 15 Euro pro Monat für eine Netbook-Internet-Flat sind kein schlechter Preis, bei Anbietern wie Base oder O2 kostet ein solcher Vertrag monatlich etwa 20 Euro. Die Vertragslaufzeit beträgt auch bei diesen Anbietern zwei Jahre.