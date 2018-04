Zum dritten Mal wurde jüngst in Riga der Walter-Zapp-Award von der Litauischen Akademie der Wissenschaften und dem Litauischen Patentamt verliehen. Walter

Zum dritten Mal wurde jüngst in Riga der Walter-Zapp-Award von der Litauischen Akademie der Wissenschaften und dem Litauischen Patentamt verliehen. Walter Zapp, der Erfinder der legendären 8x11mm Kleinstbildkamera, weltweit bekannt als "die Spionagekamera", wurde am 4. September 1905 in Riga geboren. Er kehrte 2001 zurück in seine Geburtsstadt und wurde als erster für sein Lebenswerk mit dem Award geehrt. Der Preis wird verliehen an Wissenschaftler, Forscher und Entwickler, die herausragende Leistungen und innovative Entwicklungen auf ihrem technologischen Forschungsgebiet geleistet haben. In diesem Jahr ging der Preis an Raimonds Skuruls für seine herausragenden Leistungen auf dem Gebiet der Akustikprozess-Technologie. www.tm.gov.lv/en/jaunumi/tm_info.html?news_id=3090