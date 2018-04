Minox erweitert seine Classic Camera-Kollektion um ein weiteres Modell. Die 3,2-Megapixel-Digitalkamera DCC-5 im 1:3 miniaturisierten Gewand einer klassischen

Minox erweitert seine Classic Camera-Kollektion um ein weiteres Modell. Die DCC-5.0 im 1:3 miniaturisierten Gewand einer klassischen Leica M3 gibt es für Liebhaber jetzt ganz in weiß mit echten 5 Megapixeln. Der Bildwinkel der 2,0/8,5 mm-Optik entspricht 42 mm KB-Brennweite, der Monitor ist auf 1,5" Diagonale begrenzt. Mit dem optischen Sucher lässt sich ganz konservativ fotografieren. Videos können im AVI-Format aufgenommen werden. Gespeichert wird auf SD-Karten. Die DCC-5 in Weiß wird ab Oktober für 250 Euro in einer schwarzen, satingefütterten Holzbox mit Messingbeschlägen samt Handbuch geliefert.

Anzeige

Download: Tabelle

www.minox.de