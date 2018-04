Der japanische Hersteller Novo bietet mit der Minoru (=japanisch für Realität) eine Stereo-Webcam an. Damit können sich etwa die Teilnehmer einer Videokonferenz

Der japanische Hersteller Novo bietet mit der Minoru (=japanisch für Realität) eine Stereo-Webcam an. Damit können sich etwa die Teilnehmer einer Videokonferenz in räumlichen Bildern sehen, wenn sie eine Spezialbrille mit türkiser und roter Folie tragen. Die Auflösung beträgt 800 x 600 Pixeln bei 30 B/s. Die Minoru soll kompatibel sein mit gängigen Diensten wie Skype, Windows-und AOL-Live-Messenger. Sie kann auch Fotos aufnehmen oder als normale 2D-Kamera genutzt werden. Der Anschluss erfolgt über USB. Die Minoru 3D soll ab Frühjahr 2009 in Europa für 80 Euro erhältlich sein.

www.minoru3d.com