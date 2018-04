Steven Spielbergs "Minority Report" kommt auf Blu-ray

"Minority Report" auf Blu-ray: Tom Cruise sieht ab 23. April blau

Wie der Filmverleih 20th Century Fox bekannt gibt, erscheint Steven Spielbergs Science-Fiction-Krimi "Minority Report" mit Tom Cruise in der Hauptrolle am 23. April auf Blu-ray. Neben der versprochenen Top-Qualität in Bild und Ton soll es zudem das Bonusmaterial richtig in sich haben.

Steven Spielbergs verfilmte Zukunftsvision basiert auf der Kurzgeschichte des renommierten Science-Fiction-Autors Philip K. Dick ("Blade Runner", "Total Recall"). In den Hauptrollen spielten anno 2002 die Topstars Tom Cruise ("Operation Walküre") und Colin Farrell ("Nicht auflegen") sowie jede Menge spektakulärer Spezialeffekte mit. Handlungsabriss Mörder werden gefasst, bevor sie ihr Verbrechen begehen können. Dafür sorgt der Polizist Anderton (Tom Cruise) mit seiner Spezialeinheit Precrime, eine Elite-Einheit der Polizei, die Visionen der Precogs, dreier Wesen mit hellseherischen Fähigkeiten, auswertet. Das perfekte System funktioniert fehlerlos. Doch als Anderton sich in einer visuellen Projektion der Precogs selbst als Mörder erkennt, gerät er plötzlich ins Visier seiner Einheit und eines undurchsichtigen Regierungsbeamten (Colin Farrell). 36 Stunden bleiben ihm bis zu dem Verbrechen. 36 Stunden um zu beweisen, dass er unschuldig ist und das perfekte System fehlbar. Das Bonusmaterial der "Minority-Report"-Blu-ray Zusätzlich zum von der DVD bekannten Bonusmaterial enthält die Blu-ray nun neue Extras in High-Definition: - Die Zukunft in den Augen von Steven Spielberg: Ein interaktiver Ratgeber für Minority Report - In der Welt von Precrime - Philip K. Dick, Steven Spielberg und Minority Report - Minority Report: Realisierung der Zukunft - Minority Report: Requisiten der Zukunft - Highlights aus Minority Report: Vom Set - Die Hoverpack-Sequenz - Die Autofabrik-Sequenz - Minority Report: Werbung der Zukunft - Prävisualisierungssequenzen - Die Hboverpack-Sequenz - Die Flucht mit der Magnetschienenbahn - Trailer Weiteres Bonusmaterial: - Von der Geschichte auf die Leinwand - Minority Report im Detail - Die Stunts von Minority Report - ILM und Minority Report - Abschlussbericht: Steven Spielberg & Tom Cruise - Produktionsentwürfe: Galerie - Storyboard-Sequenzen