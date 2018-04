Studenten-Version von Windows 7

Microsoft bietet Windows 7 Professional für Studenten billiger an - 30 Euro?

Microsoft bietet Studenten das Betriebssystem Windows 7 in der Version Professional günstiger an. Das kündigte der IT-Riese in seinem Windows-Blog am Donnerstagabend US-Ortszeit an. In den USA kostet sie dann nur 30 Dollar und ist ab sofort vorbestellbar. Das Angebot wird es auch in Deutschland geben.

© Archiv Windows 7

Microsoft bietet Studenten das Betriebssystem Windows 7 in der Version Professional günstiger an. Das kündigte der IT-Riese in seinem Windows-Blog am Donnerstagabend US-Ortszeit an. In den USA kostet sie dann nur 30 Dollar und ist ab sofort vorbestellbar. Die Aktion wird es auch in Deutschland geben. Hierzulande gilt das Angebot erst ab dem offiziellen Verkaufsstart am 22. Oktober. Der Preis steht noch nicht fest. Nachdem der Preis für britische Studenten (dort ab dem 30. September vorbestellbar) allerdings mit 30 Pfund angegeben wird, darf man auch vom gleichen Euro-Preis ausgehen. Normalerweise wird die Vollversion von Windows 7 Professional rund 300 Euro kosten. Daneben gilt die Offerte noch für Studenten aus Mexico, Südkorea, Australien, Kanada und Frankreich. Abgewickelt wird zumindest das US-Angebot über die Webseite www.win741.com/. Dort ist auch zu lesen, dass das Angebot zumindest vorerst nur bis zum 3. Januar 2010 gültig ist. Anzeige

© Archiv