Wer an Fotografie interessiert ist, der kommt an Michel Comte nicht vorbei. Er ist längst eine feste Größe. Das im teNeues-Verlag erschienene Bildband zeigt in

Wer an Fotografie interessiert ist, der kommt an Michel Comte nicht vorbei. Er ist längst eine feste Größe. Das im teNeues-Verlag erschienene Bildband zeigt in einer umfassenden und vielseitigen Retrospektive die Höhepunkte aus dem bisherigen Schaffen des Autodidakten: von Mode und Akt-Fotos bis zu Reportage-Aufnahmen aus Tubet, Afghanistan, Haiti, Kuba und Bosnien. Unter anderem sind auf Fotos enthalten, die aktuell im Museum für Gestaltung in Zürich vom 30. August 2009 bis zum 3. Januar 2010 ausgestellt werden.

Michel Comte Thirty Years and Five Minutes ca. 304 Seiten, Hardcover mit Schutzumschlag ca. 280 Farbfotografien und Duplexabbildungen Text in Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch und Italienisch Preis: 128 Euro ISBN: 978-3-8327-9302-9

www.teneues.com