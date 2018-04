Das Buch von Michael Gradias richtet sich an alle, die eine Nikon D700 ihr eigen nennen und eher zu den Anfängern in der digitalen Fotografie gehören. Die Funktionen der Kamera werden Schritt-für-Schritt anhand von Praxisbeispielen erklärt. Kapitel über Ausrüstung und Zubehör, wenn auch recht knapp, sowie über Bildbearbeitung mit der Nikon-ViewNX-Software fehlen ebenfalls nicht. Schließlich sei noch der Praxisworkshop-Abschnitt erwähnt, in welchem der Leser Tipps zu konkreten fotografischen Aufgaben wie Natur- oder Rennsportfotografie findet. Alles in einem ein typischer Vertreter dieses Genres.

Michael Gradias Nikon D700 ISBN: 978-3-8272-4443-7 39,95 352 Seiten - 4-farbig, Bilderdruck erschienen 30.9.2008

