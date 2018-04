Anders als viele konventionelle Kamerabücher aus dem Textbausteinkasten beschreibt das Buch "Licht und Belichtung in der Fotografie" der erfahrenen Fachautoren

Anders als viele konventionelle Kamerabücher aus dem Textbausteinkasten beschreibt das Buch "Licht und Belichtung in der Fotografie" der erfahrenen Fachautoren Reinhard Merz und Karl Stechl in 2., aktualisierter und erweiterter Auflage nicht nur, wie man bei der Aufnahme etwas macht oder nicht macht, sondern auch warum. Es geht um das zentrale Thema der Fotografie, das Licht als Grundlage, auf dem alles andere aufbaut. Nach einem naturgemäß etwas trocken-theoretischen ersten Kapitel über seine Physik und Natur, von dem sich niemand abschrecken lassen sollte, wird es praktisch. Es geht von den Grundlagen der Belichtungsmessung bis hin zur Kontrastbewältigung mit aktueller HDR-Technik. Natürliches Licht- Blitz- und Studio-Licht werden in Charakter und Einsatzmöglichkeiten beschrieben. Für alle Fälle gibt es danach noch das Kapitel über nachträgliche Lichtoptimierungsmöglichkeiten am PC. Motivtipps mit Bildbeispielen schlagen im letzten Kapitel einen anschaulichen Bogen zur täglichen Praxis. Auch wenn der Verlag das Buch auch für Neueinsteiger in die Digitalfotografie empfiehlt, dürften die sich doch leicht erschlagen fühlen von der geballten und detailreichen Information. Ambitionierte Amateure, Studenten und Auszubildende im Bereich der Fotografie wie auch "alte Hasen" finden dagegen einen Ratgeber, der weniger zum Durchlesen von vorne bis hinten reizt als zum Nachschlagen bei akutem Informationsbedarf. Reinhard Merz, Karl Stechl Licht und Belichtung in der Fotografie 2., aktualisierte und erweiterte Auflage 2009, 187 Seiten, komplett in Farbe, Festeinband Euro 32,00 (D) / ISBN 978-3-89864-592-8 www.dpunkt.de www.addison-wesley.de