Medion bringt Outdoor-Camcorder mit HD-Unterstützung auf den Markt

Der Elektrokonzern Medion hat seinen neuen Camcorder Life S47000 Digital vorgestellt. Wie das Unternehmen am Donnerstag mitgeteilt hat, soll die Kamera vor allem Outdoor-Sportler ansprechen.

Der Camcorder verfügt über ein spritzwasserfesten Gehäuse, dass laut Hersteller äußerst witterungsfest sein soll. Die Cam soll Bilder in HD-Qualität im 16:9 Format machen und Facebook- oder YouTube-Nutzer ansprechen. Mit seinen kompakten Maßen von 6,5 x 10,5 x 2,3 Zentimetern (BxHxT) soll die Videokamera in die Hosen- oder Jackentasche passen. Zudem soll der 85 Gramm leichte Winzling Platz am Schlüsselband finden oder um den Hals getragen werden können. Dank integrierten Lautsprecher und mitgelieferten Ohrhörern sollen Nutzer das Gerät auch als MP3-Player nutzen können. Für den nötigen Speicherplatz sorgen 128 MB interner Speicher sowie ein SD-/SDHC-Kartenslot. Im Lieferumfang enthalten sind AV-/USB- sowie HDMI- Kabel.

Der Camcorder kostet knapp 100 Euro und ist im Medion-Shop erhätlich.