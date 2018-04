Marantz SR6004: AV-Receiver mit Bluetooth und iPod-Unterstützung

Marantz buhlt beim AV-Receiver SR6004 mit Soundleistung, Komfort und flexiblen Anschlussmöglichkeiten um die Gunst der zahlungskräftigeren Heimkino-Gemeinde.

Innerlich wie äußerlich will Marantz mit dem am Freitag vorgestellten AV-Receiver SR6004 beeindrucken: Im Inneren schlummern 7 x 110 Watt Musikleistung. Ausgewählte Komponenten und ein laut Marantz überdimensioniertem Netzteil sorgen für eine kraftvolle und langjährige Musikwiedergabe. Und weil der Marantz-Receiver nach langjähriger Haltbarkeit auch noch genutzt werden will, baut der Hersteller mit diversen Features und Anschlussmöglichkeiten entsprechend vor. Ein frontseitiger USB-Port etwa unterstützt Apples iPod (Digital) mit dem so genannten "M-DAX", was die Wiedergabe komprimierter Audiodateien auf hohem Niveau gewährleisten soll.

Auf der Rückseite des Receivers befindet sich ein "M-XPort" über den ein beigelegter Bluetooth-Empfänger RX101 angeschlossen werden kann, um Musik über entsprechende Wiedergabe-Geräte wie iPhone oder Handys abspielen zu können. Die Stromversorgung für den Bluetooth-Empfänger erfolgt über den Receiver. Hinzu kommt beim RX101 ein eXpansion-Port, ein spezieller Anschluss, der für verschiedene Anwendungen nutzbar sein soll, beispielsweise zum Anschließen eines Netzwerk-Clients, eines DAB-Tunermoduls, einer iPod-Dockingstation oder anderer Geräte. Aktuell ist lediglich der RX101 Bluetooth-Receiver mit diesem Port ausgestattet. Weitere Geräte sollen aber folgen. Ferner verfügt der Marantz SR6004 über vier HDMI-Ports zum Anschluss von vier Video-Quellen.

Aus akustischer Sicht verfügt der Marantz SR6004 über das neueste Audioformat Dolby Pro Logic IIz, was den Frontbereicht klanglich besser betonen soll. Um den Receiver optimal und selbstständig an die gegebenen Räumlichkeiten anzupassen, integrierte Marantz die akustische Ausmess-Vorrichtung Audyssey, das mit seinem integrierten Equalizer die Raumakustik korrigiert. Mit Audyssey Dynamic Volume verspricht Marantz die Raumlautstärke immer auf dem gewünschten Niveau zu halten, selbst bei Quellwechsel und Werbeeinblendungen.

Der AV-Receiver SR6004 löst den im vergangenen Jahr von Marantz eingeführten SR6003 ab. Der Preis liegt wie beim Vorgänger bei rund 1.000 Euro liegen - Bluetooth nun mit inbegriffen. Ab Anfang September soll der SR6004 die Fachhändler-Regale zieren.